أسرة أميركية تربح 4 ملايين دولار كل ساعة واسرة عربيةة تحتل المركز الرابع بين الاغنى في العالم

2019/08/11 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ان أسرة "والتون" الأميركية، صاحبة سلسلة متاجر "وولمارت" الشهيرة، تعد أغنى أسرة في العالم حيث تضخ ثروتها أرباحا تصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة، أي 4 ملايين دولار كل ساعة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس السبت، 10 آب 2019، أن ثروة تلك الأسرة زادت بمقدار 39 مليار دولار إلى 191 مليار دولار، منذ أن تصدرت التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في 2018.وأشارت إلى أن عائلات أميركية أخرى حققت إضافات كبيرة إلى ثرواتها، مثل أسرة "مارس" صاحبة شركات صناعة الحلوى التي تحمل الاسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دولار إلى ثروتها لتصل إلى 127 مليار دولار، كما أضافت عائلة "كوك" 26 مليار دولار إلى 125 مليار دولار.وبحسب الوكالة فان العائلة المالكة السعودية تحتل المرتبة الرابعة بقائمة أغنى الأسر في العالم، حيث تقدر ثروتها بـ100 مليار دولار، استنادا إلى المدفوعات التي تسلمها أعضاء العائلة خلال السنوات الخمسين الماضية من الديوان الملكي والمكتب التنفيذي.ويحل في المرتبة الخامسة الشقيقان الفرنسيان، ألين وجيرار ورتيمر، اللذان يسيطران على شركة "شانيل، بثروة تقدر بـ57,6 مليار دولار، وحققت ارباحا بمقدار 11 مليار دولار خلال العام الماضي.وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 25 عائلة في العالم ارتفعت بـ24% خلال العام الماضي لتبلغ 1,4 تريليون دولار.

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