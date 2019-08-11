2019/08/11 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC لا يمكن للعالم تجنب أسوأ آثار تغير المناخ دون إجراء تغييرات جادة على طرق زراعة الأغذية وتربية الماشية وإدارة الغابات، وفقا لدراسة تاريخية أجرتها مجموعة دولية من العلماء.ويدرس تقرير لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، كيف يساهم استخدام الأراضي حول العالم في ارتفاع حرارة الأرض.ولكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير أممي موسع..كيف يمكن للبشر إنقاذ المناخ؟ المركز الخبري الوطني.

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