وفد الاتحاد الدولي الفيفا سعيد بالاجواء التي شهدها في ملعب اربيل

2019/08/11 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي ان ما يرد من اخبار عن الوفد المرسل من الاتحاد الدولي الفيفا لتقييم الوضع الأمني في اربيل يبشر بخير بعد أن أعرب الوفد عن ارتياحه للاجواء التي سادت مباريات المجموعة الثانية التي حضر الوفد جانب منها والتي أقيمت في ملعب فرانسوا حريري.واضاف عليوي في بيان” في […]

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