مالية الحشد الشعبي تصل الى منازل الجرحى لتوطين رواتبهم

2019/08/11 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز مدير مالية الحشد الشعبي حسين اسماعيل، بتشكيل لجان مستعجلة لتوطين رواتب جرحى الحشد الشعبي في منازلهم او المستشفيات التي يرقدون فيها كجزء من الوفاء لتضحياتهم.وقال اعلام الحشد في بيان” إن مدير مالية الحشد الشعبي حسين اسماعيل اوعز، بتشكيل لجان مستعجلة لتوطين رواتب منتسبي الحشد الشعبي من الجرحى والوصول الى منازلهم او المستشفيات التي […]

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