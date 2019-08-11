أمنية نينوى تعلن تكثيف الجهد ألاستخباري خلال العيد

2019/08/11 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى، محمد إبراهيم، الأحد، تكثيف الجهد الاستخباري خلال أيام عيد الاضحى المبارك في المحافظة.وقال ابراهيم لـ /المعلومة /، إن “قيادة عمليات نينوى وقيادة الشرطة المحلية اتفقتا على نشر قوات أمنية مشتركة وتفعيل الجهد الاستخباري لمنع اي تحركات ارهابية في ايام عيد الاضحى المبارك”.وأضاف، […]

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