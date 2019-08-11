بعد توسع نفوذ داعش.. تعزيزات عسكرية تصل مخمور والبيشمركة تتأهب لعملية “كبرى“

2019/08/11 | 17:30

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بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاحد، عن وصول تعزيزات عسكرية إلى قضاء مخمور، شرقي مدي...





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