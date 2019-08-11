المنافذ الحدودية: إعادة ارسالية” حديد تسليح” مخالفة للجانب الايراني

2019/08/11 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن إعادة ارسالية مكونة من شاحنات محملة بحديد التسليح الى الجانب الإيراني، في منفذ زرباطية.

وأوضحت الهيئة في بيان، انها اعادت تسع شاحنات محملة بالحديد المستخدم في البناء، بسبب عدم وجود شهادة المنشأ وقوائم الدفع الخاصة بها، فيما أكدت في سياق متصل، انها ضبطت عاملا عراقيا، استخدم الطريق المخصص لدخول الشاحنات الفارغة الى الجانب الإيراني، في محاولة إدخال كمية كبيرة من بيض المائدة، والذي يمنع استيراده الى العراق، مشيرة الى احالة المخالفة لقاضي تحقيق بدرة، بمحافظة واسط، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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