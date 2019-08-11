2019/08/11 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الدفاع يزور الجرحى "الأشقاء الستة" ويأمر بتلبية احتياجاتهم

أمر وزير الدفاع نجاح الشمري، بتلبية كافة احتياجات الجرحى "الأشقاء

الستة" الذين شاركوا في المعارك ضد الإرهاب ضمن صفوف الجيش العراقي،

وانجاز معاملاتهم لضمان حقوقهم تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم من اجل

العراق وجيشه الباسل.وقال وزير الدفاع خلال زيارته لهم بعد مناشداتهم للقاء به عبر وسائل

الإعلام" أن لعوائل الشهداء والجرحى خصوصية وضمن اهتمامات الوزارة،

التي تسعى جاهدة لتوفير احتياجات اُسر الشهداء واحاطة الجرحى بالرعاية

والاهتمام".وأكد الشمري إن أبواب الوزارة مشرعة أمام الأشقاء الستة كما هي مفتوحة

على الدوام لتلبية احتياجات ذوي الشهداء والجرحى الآخرين، موضحا إن

الزيارة هي ابسط رد للجميل على بطولة منتسبي الجيش من اجل عراق امن

ومستقر، فهم المضحون من اجل علوه ورفعته وان الوزارة وما تقدمه لهم

لايقارن بالدم الذي بذلوه من اجلنا جميعا.

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