2019/08/11 | 17:33

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الفريق البياتي لآفاق: افتتاح شارع مطار بغداد امام المسافرين ابتداءً من السادسة مساءً الى الواحدة صباحا

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تنفيذ الامر الديواني الخاص

بفتح شارع مطار بغداد الدولي امام المواطنين الحاملين لتذاكر السفر

مرورا لصالة المطار.

سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي اوضح

في تصريح لآفاق ان الخطوة الاولى نفذت اليوم بدخول المسافر مع ذويه

الى صالة المطار بعد تسليم سنوية العجلة في سيطرة المطار واستلامها

بعد الخروج من المطار, مبينا انه سيتم بمراحل تجريبية فتح شارع مطار

بغداد امام المواطنين والتي بدأت برفع سيطر صقر واحد,واوضح ان

الخطوة الأولى بدات اليوم بدخول المسافر الى صالة مطار بغداد فيما ستتبعها الخطوة الثانية لاستقبال المسافر من

قبل ذويه لدى وصولة الى المطار.

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