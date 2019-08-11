2019/08/11 | 18:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هلا بالعيد | تغطية خاصة بعيد الأضحى المبارك | تقديم: أسيل عماد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: s-2wjFIwZGQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هلا بالعيد | تغطية خاصة بعيد الأضحى المبارك | تقديم: أسيل عماد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هلا بالعيد | تغطية خاصة بعيد الأضحى المبارك | تقديم: أسيل عماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).