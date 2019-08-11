2019/08/11 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اتحاد الجودو د. عدي الربيعي: المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية فشل في ايجاد الحلول وتمسكهم بمناصبهم ألحق الضرر بالاتحادات الرياضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/11 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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