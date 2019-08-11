الانبار ترفع عشرات السيطرات الأمنية في الفلوجة

2019/08/11 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي، الاحد، رفع عشرات السيطرات الامنية من أحياء المدينة.وقال العيساوي لـ/المعلومة /، إن “القوات الامنية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء الفلوجة رفعت حواجز العشرات من السيطرات الامنية في احياء مختلفة من المدينة، بعد وضع كاميرات امنية بمعظم الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة”.وأضاف، […]

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