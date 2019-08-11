“بالفيديو” تسجيل أول خرق ضد سلطة الطيران المدني.. شاب يرتدي “شورت ونعال” يقطع وصل الدخول لكراج مطار بغداد!!

2019/08/11 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر شاب يرتدي “شورت ونعال” وهو يقوم بقطع وصل الدخول لكراج مطار بغداد الدولي بعد افتتاح الطريق مباشرة امام سيارات المسافرين.ووجه مواطن انتقادات الى سلطة الطيران المدني بعد رصد هيئة هذا الشاب الذي من المفترض ان يكون موظفا يعمل تحت سلطة القانون ويمثل واجهة العراق […]

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