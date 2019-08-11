“بالصور” افتتاح طريق مطار بغداد أمام المسافرين بشكل مباشر

2019/08/11 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق افتتحت السلطات الامنية طريق مطار بغداد الدولي بشكل مباشر أمام المسافرين العراقيين بعد ان كان مقيدا بدخول السيارات الحكومية فقط التي كانت تقل المسافرين من ساحة عباس بن فرناس.واظهرت صور وردت الى “يس عراق” سيارات المسافرين وهي تدخل الى المطار مباشرة في خطوة أظهرت تلاشي السيطرات التي كانت ترهق المسافرين عند […]

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