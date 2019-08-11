2019/08/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قائد شرطة ديالى، اللواء فيصل كاظم العبادي، الأحد، أوامر بمنع بيع وشراء وتداول العاب الأطفال التي على شكل أسلحة نارية، فيما هدد بإتخاذ إجراءات رادعة بحق التجار وأصحاب المحال المخالفين للقرار وفقا للقانون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ديالى يأمر بمنع بيع وتداول أسلحة الاطفال ويهدد بإجراءات رادعة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ديالى يأمر بمنع بيع وتداول أسلحة الاطفال ويهدد بإجراءات رادعة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).