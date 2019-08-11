بالصور.. وزير الداخلية يرأس اجتماعاً امنياً موسعاً بمديرية شرطة ذي قار

2019/08/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الاحد، بوصول وزير الداخلية، ياسين الياسري، إلى محافظة ذي قار.

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