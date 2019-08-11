الحشد الشعبي ينتشر في بيجي لتأمين القضاء خلال العيد (صور)

2019/08/11 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت قوات اللواء 31 في الحشد الشعبي، الأحد، في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين ضمن خطة حماية القضاء خلال ايام عيد الاضحى المبارك.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 31 في الحشد الشعبي انتشرت ضمن الخطة الأمنية في قضاء بيجي خلال ايام عيد الأضحى المبارك.وأضاف موفدنا، أن انتشار الحشد الشعبي يأتي من اجل منع اي ...

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