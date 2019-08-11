الرئیس الإيراني: إجراءات بعض الدول في الخليج تعقد أزمات المنطقة

2019/08/11 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئیس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن إجراءات بعض الدول الأجنبية بالخليج تعقد من أزمات المنطقة وتجعلها أكثر خطورة.

وشدد روحاني خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن الإجراءات الأمريكية في مياه الخليج تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، مبينا أن الطريق الذي سلكته واشنطن غير صحيح ولن يكون أي طرف فيه رابحا.

ودعا الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة إلى التراجع عن سلوكها في مياه الخليج، مشيراً الى أن إيران تعير اهتماما لحفظ وتعزيز أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، مشددا على أنه بلاده لم تدخر جهدا في الحفاظ على أمن المنطقة.

وأضاف روحاني، أن الحفاظ على أمن مياه الخليج يضمن تنمية دول المنطقة والحفاظ على مصالح شعوبها، مؤكدا على أن طهران ترغب في مواصلة الحوار مع الدول الصديقة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه قال أمير قطر، إن خفض التوتر في منطقة الخليج لصالح المنطقة والعالم ولإيران دور هام في ذلك، مضيفا أن الدوحة لن تدخر جهدا لخفض حدة التوتر في منطقة الخليج.

وأكد أمير قطر، على أن ضمان أمن المنطقة ينبغي أن يتم عبر دولها الساحلية، مشيرا إلى أن موقف الدوحة واضح في هذا الصدد، داعيا إلى التعاون مع طهران لتعزيز العلاقات الثنائية وضمان أمن المنطقة.

المصدر: RT

بغداد اليوم _ بغداد

عزت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، "تردي" الخدمات في بغداد إلى وجود "مدراء فاسدين" في أمانة العاصمة، فيما توعدت باتخاذ موقف إزاء الأمانة في حال عدم تغييرهم وإعادة هيكلة عملها.

وقال عضو اللجن

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض، جاسم البخاتي، الأحد، عن رفض عدة كتل سياسية منها الكبيرة، داخل مجلس النواب، لتولي وزير الشاب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، منصب أمانة بغداد.





وقال البخاتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان &q

بغداد اليوم - بغداد

حذرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأحد، من تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر في المجتمع العراقي.

وقال عضو اللجنة أحمد الكناني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "ظاهرة وحالات الاتجار في البشر في تزايد مستمر، وهذا بس

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