شرطة ديالى تمنع بيع وشراء وتداول أسلحة الاطفال المشابهة للاسلحة النارية

2019/08/11 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اصدر قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاحد، أوامر بمنع بيع وشراء وتداول العاب الأطفال التي على شكل أسلحة نارية، محذراً من أن القوات الأمنية ستتخذ إجراءات رادعة بحق التجار وأصحاب المحال المخالفين للقرار وفقا للقانون.وقال العبادي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “أصدرنا الأوامر لكافة القوات الامنية التابعة لقيادة […]

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