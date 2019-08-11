2019/08/11 | 18:35

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بالصور..



حادث مروع يتسبب باحتراق عجلتين على طريق ذي قار -البصرة

تشبب حادث مروري مروع على الطريق السريع بين محافظتي (ذي

قار-البصرة) باحتراق عجلتين.

وذكر مصدر امني ان" حادث سير تسبب، اليوم الاحد، باحتراق عجلتين نوع

(كوستر + نيفارا) على الطريق السريع بين ذي قار - البصرة".

واشار الى" عدم معرفة الخسائر البشرية بعد".

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