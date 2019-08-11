2019/08/11 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف يتوجه إلى الدوحة

الاحد

11

أب

2019 :

06:17 pm

25

أفادت وزارة الخارجية الايرانية أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد

ظريف توجه إلى الدوحة للقاء المسؤولين القطريين.

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