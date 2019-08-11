عضو بلجنة العلاقات الخارجية البرلمانية يبحث مع القنصل الكويتي في البصرة التعاون المشترك بين البلدين

2019/08/11 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية رئيس لجنة الصداقة العربية عن تحالف سائرون ألنائب رامي السكيني مع القنصل الكويتي في البصرة بداح الدوسري ” التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص تأشيرة الدخول ( التعامل بالمثل).واضاف السكيني في بيان ” زيارتنا هذا الْيَوْمَ لتوطين العلاقات الخارجية الدبلوماسية بين البلدين فيما يخص تأشيرة الدخول والتعامل بالمثل […]

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