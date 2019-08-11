2019/08/11 | 18:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ بغـداد..
أعلن النائب فـرات التميمي، الأحد، دعمه قرار إغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران شرقي محافظة ديالى.
وقال التميمي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “إنني أؤيد قرار إغلاق معبر سومار-مندلي الحدودي مع ايران في محافظة ديالى بسبب سيطرة جهات متنفذة عليه وعدم إيجاد حلول له من قبل الحكومة لمعالجة تلك الخروقات”.
واضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: %90 من إيرادات منفذ مندلي تذهب لـ “متنفذين”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن النائب فـرات التميمي، الأحد، دعمه قرار إغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران شرقي محافظة ديالى.
وقال التميمي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “إنني أؤيد قرار إغلاق معبر سومار-مندلي الحدودي مع ايران في محافظة ديالى بسبب سيطرة جهات متنفذة عليه وعدم إيجاد حلول له من قبل الحكومة لمعالجة تلك الخروقات”.
واضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: %90 من إيرادات منفذ مندلي تذهب لـ “متنفذين”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: %90 من إيرادات منفذ مندلي تذهب لـ “متنفذين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).