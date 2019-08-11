نائب:  ‎%‎90 من إيرادات منفذ مندلي تذهب لـ “متنفذين”

2019/08/11 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن النائب فـرات التميمي، الأحد، دعمه قرار إغلاق معبر سومار- مندلي الحدودي مع ايران شرقي محافظة ديالى.وقال التميمي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “إنني أؤيد قرار إغلاق معبر سومار-مندلي الحدودي مع ايران في محافظة ديالى بسبب سيطرة جهات متنفذة عليه وعدم إيجاد حلول له من قبل الحكومة لمعالجة تلك الخروقات”.واضاف […]

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