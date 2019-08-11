ممثلو المرجعية الرشيدة يبلغون رسالة المرجع اليعقوبي بالسعي للنجاح في الدنيا والآخرة

2019/08/11 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الممثلون لسماحة المرجع آية الله الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال الشيخ عبد الله جالو ، والشيخ حسام الدين البيجاوي ، والشيخ داود درامي تلاميذ الدورة الصيفية في مقاطعة كانجلا ” .وتحدث ممثل المرجع اليعقوبي الشيخ حسام البيجاوي عن العلم وفوائده وقال إن الإسلام بدأ بالتعلم وأول ما نزل من القرآن الكريم هو (اقرأ …

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