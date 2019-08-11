2019/08/11 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ترجمة المصور الفوتوغرافي ” كليان فورستر ” يسافر منذ سنوات الى مناطق شمال العراق واقليم كوردستان العراق لمقابلة الأطفال الهاربين من داعش ، التقى هناك “ماجدة” مرة أخرى، كيف تنمو و تكبر في مخيم للنازحين ؟ “كيليان فورستر” من مواليد 1970 ” من مدينة هامبورغ الالمانية، لاحظ أن التصوير المباشر من نماذج …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يكبرون في المخيمات، ما هو الشي الذي لن تنساه ماجدة ابدآ) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يكبرون في المخيمات، ما هو الشي الذي لن تنساه ماجدة ابدآ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).