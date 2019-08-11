محاولات لقلب نظام الحكم في إيران

2019/08/11 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارحاولت مجموعة معادية للثورة في إيران، اليوم الاحدن لقلب نظام الحكم من خلال تجمعاتها شمال شرق إيران.

وقال مدير الشؤون الأمنية بمحافظة مشهد، ان السلطات ألقت القبض على مجموعة لها علاقات خارجية تنوي قلب نظام الحكم في إيران"، لافتاً الى انه " تم القاء القبض على المجموعة أثناء تجمعها غير القانوني في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد.

وأضاف ان "مقر التجمع كان أمام محكمة مدينة مشهد، والتي كانت تحاول إثارة مشاعر العامة ضد النظام الإيراني"، منوهاً الى ن "المجموعة تتكون من عدد من الإيرانيية من مختلف مناطق البلاد، إجتمعوا في محاولة للتخطيط لخلق قلاقل وأعمال شغب وزعزعة الأمن في مدينة مشهد".

وبين المدير الأمني، ان سبب إختيار محافظة مشهد هو لما تلقاه الاحتجاجات فيها من صدى إعلامي واسع".انتهى/س

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