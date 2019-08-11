اليمن .. استشهاد 5 من أسرة واحدة إثر قصف للتحالف السعودي في حجة

2019/08/11 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، إن القصف طال منزلا في قرية الصوامل بمديرية "مستبأ" القريبة من الحدود السعودية".وذكر المصدر، أن القصف وقع في وقت مبكر من صباح اليوم وتسبب بتدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، مشيرا الى أن أضرارا لحقت بعدد من المنازل المجاورة.وأوردت قناة (المسيرة)، أن ثمانية استشهدوا وجرح 11 آخرون جراء القصف.

انتهى.ص.ح.

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