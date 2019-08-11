الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي

2019/08/11 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فرض الجيش السوري، اليوم الأحد، سيطرته على بلدة استراتيجية شمال غربي البلاد، في أول تقدم ميداني لها داخل محافظة إدلب منذ بدء تصعيدها العسكري قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس" ان "قوات النظام سيطرت فجر الأحد على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي بعد معارك شرسة ضد هيئة تحرير الشام والفصائل".

وأشار إلى أن معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين على أكثر من محور في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، مضيفا أن "الهبيط هي أول بلدة تسيطر عليها قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي منذ بدء التصعيد" الذي دفع غالبية سكانها إلى النزوح.

وأفاد عبد الرحمن بأن "دمارا هائلا لحق بالبلدة جراء اشتداد القصف والغارات" منذ يوم امس السبت.

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