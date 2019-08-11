الشرطة النرويجية تصنف إطلاق نار داخل مسجد كهجوم إرهابي

2019/08/11 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبرت الشرطة النرويجية، اليوم الأحد، واقعة إطلاق النار داخل أحد المساجد بأنه عملاً إرهابياً، بدافع عنصري.

وقال المسؤول في شرطة أوسلو، رون سكولد، خلال مؤتمر صحفي ان الشرطة تتعامل مع إطلاق النار داخل مسجد قرب أوسلو بوصفه "محاولة هجوم إرهابي لمنفذه ذي التوجهات اليمينية المتطرفة" الذي يشتبه أيضاً بأنه قام بقتل أخته غير الشقيقة البالغة 17 عاماً، بحسب وكالة "فرانس برس".

واضاف أن منفذ الهجوم نرويجي في العشرينيات من العمر "والمعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات يمينية متطرفة"، مؤكدا "كانت لديه مواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب".

وأكد سكولد من جهته "خلصنا إلى أننا نتعامل مع محاولة عمل إرهابي".

وأسفر الهجوم على مركز النور الإسلامي امس السبت، في ضاحية باروم السكنية في اوسلو عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، حيث كان ثلاثة أشخاص داخل المسجد، تمكن أحدهم من السيطرة عليه قبل تسليمه إلى الشرطة.

وبعد ساعات من الاعتداء، عثرت الشرطة على جثة امرأة شابة في منزله، عُرّفت الأحد بأنها ابنة زوجة والد المشتبه به.

ورفض المشتبه به توضيح ما حصل عند استجوابه مساء السبت من المحققين.

ونقلت "فرانس برس" أوني فريز، محامي المتهم به إنه لا يزال بحاجة "إلى كثير من الوقت للتعمق في الملف والتحدث" مع موكله.

ونشر منفذ الهجوم في منتدى على الانترنت رسالة أشار فيها إلى "حرب الأعراق"، مشيداً بمنفذ اعتداء مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا في آذار والذي قتل فيه 51 شخصاً.

لكن صحة هذه الرسالة وهوية كاتبها لا يمكن التأكد منهما في هذه المرحلة.

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