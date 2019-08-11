2019/08/11 | 18:46

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دعوات الى المقاتلين لاتخاذ أعلى درجات الحذر!

بغداد/..



دعا مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق المقاتلين لاتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاحد، بزيارة المقاتلين في لواء المهمات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لمكتبه تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" العلاق استهل اول ايام عيد الأضحى المبارك بزيارة المقاتلين في لواء المهمات وافواجه للتهنئة بهذه المناسبة السعيدة".

وأضاف" حيث قام بزيارة أفواج اللواء الثلاث ومقر اللواء التقى خلالها بالمقاتلين ضباطا ومراتبا مقدما لهم ولعوائلهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً الله ان يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات".

واكد العلاق خلال اللقاءات على" ضرورة وأهمية استذكار واستحضار شهداء المديرية الابطال في كافة المناسبات الدينية والوطنية والاستمرار بمتابعة عوائلهم والوقوف على متطلباتهم ومشاكلهم وعرضها أمام أنظار سيادته لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساعد على تلبيتها وتذليل المعوقات التي تعترضها".

كما دعا المقاتلين الى" اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مذكرا المقاتلين بأن الزي الذي يرتدونه هو زي الشجاعة والشهادة"، مستمعاً إلى" مطالب ومقترحات المقاتلين"، موجهاً" بالتعاطي معها".

من جانبهم عبر المقاتلون عن فرحهم وسرورهم بزيارة قائدهم إلى وحداتهم مقدمين له التهاني بمناسبة ترقيته إلى رتبة {فريق ركن} وبمناسبة عيد الأضحى المبارك مودعين اياه بالاهازيج والاشعار الوطنية التي تنم عن عمق العلاقة التي تربط القائد بأبنائه وإخوانه المقاتلين.

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