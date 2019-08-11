2019/08/11 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ الدكتور خالد العطية التهاني والتبريكات لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم وابناء الشعب العراقي.وقال في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء وتلقته وكالة صدى الاعلام نسخه منة، “يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلا العلي القدير أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ العطية يبارك لرئيس الوزراء وابناء الشعب العراقي الكريم بحلول عيد الاضحى المبارك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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