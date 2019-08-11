روحاني: بعض الدول جالانبية في الخليج تجعل المنطقة اكثر خطورة

2019/08/11 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

قال الرئیس الإيراني الشيخ حسن روحاني، إن إجراءات بعض الدول الأجنبية بالخليج تعقد من أزمات المنطقة وتجعلها أكثر خطورة.

وشدد روحاني خلال اتصال

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