اعادة تأهيل مجمع ماء الحبانية بمبلغ مليار و200 مليون دينار

2019/08/11 | 18:51

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العهد نيوز – بغداد

أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اعادة تأهيل مجمع ماء الحبانية شرقي مدينة الرمادي لتغذية الاحياء السكنية بالماء الصالح

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