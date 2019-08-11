التخطيط النيابية: موازنة 2020 ستعتمد سعر 56 دولار لبرميل النفط

2019/08/11 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة التخطيط النيابية، الأحد، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 سيعد بسعر 56 دولار لبرميل النفط.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “56 دولار لبرميل النفط سيكون السعر الاولي المثبت بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتا إلى إن “نسبة العجز المالي في موازنة 2020 غير […]

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