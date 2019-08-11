الحشد الشعبي يضع خطة أمنية خاصة بعيد الأضحى في آمرلي

2019/08/11 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الحشد الشعبي، الأحد، خطة أمنية خاصة بعيد الاضحى المبارك في قاطع عمليات آمرلي ضمن محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن آمر اللواء 52 في الحشد الشعبي أحمد جاسم الآمرلي عقد، اليوم، اجتماعا أمنيا موسعا بأمراء افواج اللواء لإعداد خطة عيد الاضحى الامنية وتطبيقها طيلة ايام عيد الاضحى المبارك

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