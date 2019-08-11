في أول أيام العيد.. وزير الداخلية من الموصل يوجه بإعادة أكثر من 13 ألف منتسب إلى ملاك شرطة نينوى

2019/08/11 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، بإعادة أكثر من 13 ألف منتسب إلى ملاك شرطة نينوى خلال زيارته الى الموصل في أول ايام عيد الاضحى.وقال الياسري في مؤتمر صحفي تابعته “يس عراق”، “أنجزنا ملف إعادة المفصولين وستتم إعادة ما يقارب 13252 منتسباً من أهالي نينوى إلى الخدمة” ، مؤكدا أن الأمر […]

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