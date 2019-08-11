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الدفاع تمنح راتبا كاملا للجرحى المحالين للتقاعد


الدفاع تمنح راتبا كاملا للجرحى المحالين للتقاعد
2019/08/11 | 18:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، الأحد، أن المحالين على التقاعد من جرحى القوات المسلحة الذين شاركوا بالحرب...

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