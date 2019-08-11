2019/08/11 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC خلصت دراسة حديثة إلى أن ما يسمى “النوم المتقدم” الذي يصيب البعض، ويدفعهم للنوم باكرا والاستيقاظ قبل ساعات الفجر، هو حالة غير نادرة، وذلك على عكس ما يعتقد.وتبين من خلال الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا (سان فرانسيسكو) الأميركية أن هذه الحالة سببها طفرة جينية، غالبا ما تصيب عدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف سر النوم والاستيقاظ المبكر المركز الخبري الوطني.

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