2019/08/11 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء حملة جمع تواقيع لاعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية لعقد اجتماع استثنائي لحجب الثقة عن المكتب التنفيذي واجراء انتخابات مبكرة

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