تغريم شركة داف 1.5 مليون يورو لخرقها العقوبات الأمريكية على ايران

2019/08/11 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت صحيفة فولكس كرانت الهولندية انه تم تغريم شركة داف مبلغاً قدره 1.5 مليون يورو لخرقها العقوبات الأمريكية.

الشركة سلمت 63 شاحنة للحكومة الايرانية، وبذلك قد خرقت العقوبات الأمريكية على طهران.

وعلى شركة باكار، التي هي الشركة الأم لشركة داف، دفع مبلغ قدره 1.7 مليون دولار في أمريكا تفادياً لعواقب العقوبات.

وقالت منظمة شركات VNO-NCW ان هناك فرصة ضئيلة أن تواجه الشركات الهولندية العقوبات الأمريكية، لأن التعامل مع الحكومة الايرانية قد وصل إلى صفر في هذه النقطة.

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