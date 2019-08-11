بلدية كربلاء:توزيع 1250 قطعة ارض بين عوائل شهداء الحشد والقوات الأمنية

2019/08/11 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بلدية محافظة كربلاء المقدسة، الاحد، عن توزيع 1250 قطعة ارض سكنية بين عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية.وقال مدير اعلام البلدية ماجد ناجي في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قرعة قد جرت اليوم لتوزيع 1250 قطعة ارض لعوائل الشهداء شملت ذوي شهداء النظام البائد، وذوي شهداء الحشد الشعبي وجرحاهم،

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