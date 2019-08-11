2019/08/11 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت قوات اللواء 31 في الحشد الشعبي، الأحد، في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين ضمن خطة حماية القضاء خلال ايام عيد الاضحى المبارك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات اللواء 31 في الحشد الشعبي انتشرت ضمن الخطة الأمنية في قضاء بيجي خلال ايام عيد الأضحى المبارك.وأضاف ، أن انتشار الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينتشر في بيجي لتأمين القضاء خلال العيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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