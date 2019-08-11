2019/08/11 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت القوات الأمنية، عصر اليوم الاحد، مدخل شارع مطار بغداد الدولي الى صالة المسافرين، بعد ان كان مغلقا منذ سنوات لأسباب أمنية.وكان سكرتير رئيس الوزراء العراقي، الفريق الركن محمد البياتي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن افتتاح شارع مطار بغداد الدولي بشكل رسمي، مشيراً الى أن “الافتتاح سيتم من الساعة السادسة عصراً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح طريق مطار بغداد امام المواطنين والمسافرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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