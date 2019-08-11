بالصور.. افتتاح شارع مطار بغداد

2019/08/11 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … تنشر / بدر نيوز/ بالصور، شارع مطار بغداد بعد افتتاحه عصر اليوم الأحد.وكان سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن افتتاح شارع مطار بغداد الدولي بشكل رسمي”، مشيراً الى أن “الافتتاح سيتم من الساعة السادسة عصراً الى الواحدة ليلاً”.

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