2019/08/11 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في لفتة إنسانية وطنية، قام وزير الدفاع نجاح الشمري، بزيارة ستة اشقاء من جرحى المعارك ضد الإرهاب، موجها بتلبية احتياجاتهم وتقديم جميع أنواع الدعم لهم، تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن العراق.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع نجاح الشمري يدخل الفرحة بقلوب ستة اشقاء من جرحى الحرب ضد الارهاب – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع نجاح الشمري يدخل الفرحة بقلوب ستة اشقاء من جرحى الحرب ضد الارهاب – تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).