2019/08/11 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قسم الصيانة في العتبة الحسينية المقدسة عن نسبة الانجاز في مشروع تزجيج القبة الذهبية لمرقد الامام الحسين عليه السلام.ونقل بيان لاعلان العتبة وتلقته وكالة صى عن رئيس القسم كريم الانباري قوله، ان “اعمال التزجيج الخاصة بالقبة الذهبية لمرقد الامام الحسين عليه السلام وصلت للمراحل النهائية”، مبينا ان “نسبة الانجازت بلغت 90%”.واضاف ان “المرحلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تزجيج قبة الإمام الحسين (ع) وموعد إفتتاحها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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