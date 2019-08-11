اعلاميون عراقيون تلاحقهم الخضراء بشبكتها بقلم جلال النداوي

2019/08/11 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل سنوات قليلة بدأت السلطات العراقية ومخابراتها بالتنسيق مع شبكة الاعلام الحكومية وفق خطة ممنهجة حملة لاسكات واستئصال الاصوات الاعلامية التي تعمل تحديدا في المجال التلفزيوني والتي عرفت بأنتقادها للسياسات...أكمل القراءة ←

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