2019/08/11 | 19:06

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ذي قار : وزير الداخلية يصل قاعدة الامام علي (ع) الجوية

الاحد

11

أب

2019 :

07:01 pm

9

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى محافظة ذي قار عبر قاعدة الامام

علي الجوية، برفقة عدد من كبار القادة الامنيين في الوزارة .مصدر في شرطة ذي قار اوضح ان وزير الداخلية وصل عصر اليوم الاحد الى

محافظة ذي قار برفقة مدراء المرور والدفاع المدني والجنسية والجوازات

وعدد اخر من القيادات الامنية.واضاف، سيتوجه الوزير الى قيادة شرطة ذي قار للقاء القيادات

الامنية في المحافظة وبحث اخر الواقع الامني للمحافظة، كما سيلتقي في

مبنى مجلس محافظة ذي قار عدد من المسؤولين المحليين

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