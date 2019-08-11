نيمار ورونالدو في نزال ملاكمة

2019/08/11 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبارى النجمان كريستيانو رونالدو ونيمار، في حلبة ملاكمة، وذلك في أحدث إعلان يجمع النجمين في البرتغال.وجمع إعلان لشركة “ميو” البرتغالية للاتصالات، النجم البرتغالي بنظيره البرازيلي، في نزال ملاكمة “غريب”، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر رونالدو في نزال ملاكمة “غير متكافئ” مع نيمار، ولكن النزال تحول إلى فقرة كوميدية، حيث بادر نيمار بالرقص على طريقة

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