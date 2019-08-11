اعادة العمل بمحطات كركوك الكهربائية بعد توقفها عن العمل

2019/08/11 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير توزيع كهرباء كركوك ،عن اعادة العمل بمحطات انتاج الكهرباء بكركوك بعد خروجها عن العمل بعد ظهر اليوم مما تسبب بإنقطاع التجهيز عن ثلاث محافظات هي كركوك وصلاح الدين ونينوى .وقال المهندس يالجن مهدي اننا وبعد توقف جميع المحطات ،تمكنت ملاكات وزارة الكهرباء في جميع تشكيلاتها بمحافظة كركوك وفي مديريات التوزيع والشبكات والنقل […]

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